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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация
Возраст обучающихся: от 6 лет
Наполняемость группы – 15 чел.
Занятия ведут 2 преподавателя
Продолжительность занятий: 4 академических часа в неделю (16 академических часов в месяц)
Содержание курса:
- Вокальное музицирование
- Инструментальное музицирование
- Художественное слово
- Ритмика
- Сценическое движение
- Хоровое пение
Стоимость обучения: – 3.200 руб. в месяц (+ есть бюджетная основа)
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж 37 летОтзывов: 0
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж 21 годОтзывов: 0
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