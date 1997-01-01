Секция "Музыкотерапия" в ДШИ №6

Информация

Возраст:группа 6,5 - 9 лет.

Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).

Наполняемость группы: 8-10 человек.

Стоимость: 1000рублей в месяц (250 рублей/занятие).

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске