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Секция "Музыкотерапия" в ДШИ №6
Цена: 250 - 1000
Возраст: 6 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Возраст:группа 6,5 - 9 лет.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Наполняемость группы: 8-10 человек.
Стоимость: 1000рублей в месяц (250 рублей/занятие).
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж 32 годаОтзывов: 0
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Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж 36 летОтзывов: 0
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