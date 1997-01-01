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        Секция "Мышь Архиповна" в ДЮЦ "Восхождение"

        Секция "Мышь Архиповна" в ДЮЦ "Восхождение"

        Количество преподавателей: 1
        Компьютер
        Рейтинг: 7.1
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 9 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987 , вахта
        • +7 (4212) 399-622 , директор
        Информация

        Программа предназначена для детей – 9-13 лет

        Срок реализации программы – 2 года

        Режим проведения занятий – 1 раз в неделю по 1 часу

        Основные формы проведения занятий – микрогруппы

        Ожидаемый результат:

        Развивает творческий потенциал учащихся посредством использования компьютера как рабочего инструмента художника. Знакомит учащихся с основами компьютерной графики в рамках изучения программы векторной графики Corel Draw. Знакомит с профессией, формирует начальные профессиональные навыки.

        Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

        Особенность, оригинальность программы: 

        Учащиеся приобретают необходимые навыки для создания творческих рисунков и создания собственной визитки, плаката, презентации. Кроме того, они познают изнутри труд художника – графика, что им помогает определиться с профессиональной сферой деятельности на будущее.     

        Преподаватель : Бобровская Ирина Валерьевна

        Образование  : педагог высшей квалификационной категории, по образованию – архитектор.

        Компьютерные курсы становятся все более популярными с каждым днем. Без навыков владения компьютером, сейчас сложно представить успешное обучение. Секции по компьютерной грамотности помогут Вашему ребенку изучить основы компьютерной графики, основы 3D моделирования, видеомонтажу, создавать презентации и собственные мультфильмы, красочно оформлять документы и рефераты. Компьютерные технологии-это также интересная наука, а не только полезный инструмент.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению работе на компьютере в Хабаровске

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