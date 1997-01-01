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Секция "Мышь Архиповна" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 399-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 9-13 лет
Срок реализации программы – 2 года
Режим проведения занятий – 1 раз в неделю по 1 часу
Основные формы проведения занятий – микрогруппы
Ожидаемый результат:
Развивает творческий потенциал учащихся посредством использования компьютера как рабочего инструмента художника. Знакомит учащихся с основами компьютерной графики в рамках изучения программы векторной графики Corel Draw. Знакомит с профессией, формирует начальные профессиональные навыки.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность, оригинальность программы:
Учащиеся приобретают необходимые навыки для создания творческих рисунков и создания собственной визитки, плаката, презентации. Кроме того, они познают изнутри труд художника – графика, что им помогает определиться с профессиональной сферой деятельности на будущее.
Преподаватель : Бобровская Ирина Валерьевна
Образование : педагог высшей квалификационной категории, по образованию – архитектор.
Компьютерные курсы становятся все более популярными с каждым днем. Без навыков владения компьютером, сейчас сложно представить успешное обучение. Секции по компьютерной грамотности помогут Вашему ребенку изучить основы компьютерной графики, основы 3D моделирования, видеомонтажу, создавать презентации и собственные мультфильмы, красочно оформлять документы и рефераты. Компьютерные технологии-это также интересная наука, а не только полезный инструмент.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению работе на компьютере в Хабаровске
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