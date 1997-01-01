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Секция "Непоседы" в ДЮЦ "Импульс"
Адреса
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: группа развития для детей.
Цель: создание благоприятных условий для развития и формирования у ребенка базовых интеллектуальных знаний, умений и навыков в соответствии с возрастными нормами: развитие речи, формирование элементарных математических представлений, изобразительная деятельность.
Задачи:
- установить в группах благоприятный для детей психологический микроклимат;
- формировать и развивать интеллектуальные способности ребенка в соответствии с возрастными нормами;
- развивать фонематический слух и звуковую культуру речи;
- формировать элементарные математические представления;
- учить с помощью изобразительной деятельности передавать предметы и явления окружающего мира.
Возраст: с 3 до 4 лет.
Основа: платная
Количество человек в группе : до 10
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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Обучение чтению в центре "Колибри"От 2 до 5 лет Частная
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Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"От 7 до 9 лет От 5000 руб Частная
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Комплексное развитие в центре "Бэйбл"От 1 до 5 лет От 500 до 4000 руб Частная
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Развитие речи в ЦЭВД "Отрада"От 4 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
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Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубеОт 3 до 5 лет От 400 до 3000 руб Частная
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Ментальная арифметика в центре «Скородум»От 4 до 15 лет От 3700 руб Частная
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"Радуга детства" в ЦВР "Планета взросления"От 2 до 4 лет От 100 руб Частная
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Секция "Интоника" в детском клубе "Я сам"До 3 лет От 1600 до 3200 руб Частная
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Школа раннего развития в РЦ "Детская академия"До 1 лет От 3200 до 3200 руб Частная
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