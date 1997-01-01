Секция "Непоседы" в ДЮЦ "Импульс"

Информация

Описание: группа развития для детей.

Цель: создание благоприятных условий для развития и формирования у ребенка базовых интеллектуальных знаний, умений и навыков в соответствии с возрастными нормами: развитие речи, формирование элементарных математических представлений, изобразительная деятельность.

Задачи:

установить в группах благоприятный для детей психологический микроклимат;

формировать и развивать интеллектуальные способности ребенка в соответствии с возрастными нормами;

развивать фонематический слух и звуковую культуру речи;

формировать элементарные математические представления;

учить с помощью изобразительной деятельности передавать предметы и явления окружающего мира.

Возраст: с 3 до 4 лет.

Основа: платная

Количество человек в группе : до 10

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске