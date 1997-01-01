Секция "Оригами" в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

Развитие мелкой и крупной моторики пальцев, формирование основ геометрии, логического мышления, пространственного мышления, улучшение координации рук, и как следствие улучшение почерка.

Возраст: 7-11 лет.

Стоимость: бесплатно.

Количество человек в группе : 13.

Искусство оригами это изготовление бумажных фигур своими руками. Оно подходит для активных детей, формируя у них усидчивость, аккуратность, развивает воображение и внимание, тренирует память. Это прекрасная возможность развивать ребенка с помощью игры. Очень большое значение данного вида творчества имеет для психики, оно улучшает моторику и движение пальцев.

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