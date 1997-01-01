Секция "Оригами" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направление: художественное.

Цель программы: Знакомство с техникой оригами и практическое применение полученных знаний и навыков. Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие школьников, и повышение эффективности их обучения.

Возраст: 7-12 лет.

Стоимость: бесплатно.

Нормативный срок освоения: 4 года.

Количество человек в группе : 10.

Искусство оригами это изготовление бумажных фигур своими руками. Оно подходит для активных детей, формируя у них усидчивость, аккуратность, развивает воображение и внимание, тренирует память. Это прекрасная возможность развивать ребенка с помощью игры. Очень большое значение данного вида творчества имеет для психики, оно улучшает моторику и движение пальцев.

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