Секция "Авангард" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 12 – 17 лет

Срок реализации программы – 3 года

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 3 часа (3 года обучения)

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно–нравственного и физического развития, подготовки по защите Отечества.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенность программы:

Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений и навыков в области истории Отечества и Вооруженных Сил России, физкультуры, спортивной гигиены, медицины, развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания получить соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и государству.

На сегодняшний день тема патриотизма очень популярна в России. На секциях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения дети формируют гражданскую позицию, духовно-нравственное отношение к своей родине и народу, формируют представление о родном крае, флаге, гимне.

Каждый ребенок должен быть горд за свою страну и свой край, поэтому изучение истории на секциях по патриотизму является неотъемлемой частью в формировании чувства глубокого уважения к тем людям, которые сражались за нашу страну.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по патриотизму в Хабаровске