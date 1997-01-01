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Секция "Патриот" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 15 -17 лет
Срок реализации программы – 3 года
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по два часа; 2 раза в неделю по три часа (2-3 года обучения).
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
- Позитивное отношение к военной службе.
- Освоение военно-прикладных видов спорта.
- Активная жизненная и гражданская позиция подростка.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Описание:
Основным направлением в работе педагог считает военно-патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание, на фоне которого разворачивается процесс социализации подростков.
На сегодняшний день тема патриотизма очень популярна в России. На секциях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения дети формируют гражданскую позицию, духовно-нравственное отношение к своей родине и народу, формируют представление о родном крае, флаге, гимне.
Каждый ребенок должен быть горд за свою страну и свой край, поэтому изучение истории на секциях по патриотизму является неотъемлемой частью в формировании чувства глубокого уважения к тем людям, которые сражались за нашу страну.
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