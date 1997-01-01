Секция "Патриот" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 15 -17 лет

Срок реализации программы – 3 года

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по два часа; 2 раза в неделю по три часа (2-3 года обучения).

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Позитивное отношение к военной службе.

Освоение военно-прикладных видов спорта.

Активная жизненная и гражданская позиция подростка.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Описание:

Основным направлением в работе педагог считает военно-патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание, на фоне которого разворачивается процесс социализации подростков.

На сегодняшний день тема патриотизма очень популярна в России. На секциях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения дети формируют гражданскую позицию, духовно-нравственное отношение к своей родине и народу, формируют представление о родном крае, флаге, гимне.

Каждый ребенок должен быть горд за свою страну и свой край, поэтому изучение истории на секциях по патриотизму является неотъемлемой частью в формировании чувства глубокого уважения к тем людям, которые сражались за нашу страну.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по патриотизму в Хабаровске