Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Основа: платная.

Программа предназначена для детей – 4-6 лет.

Срок реализации программы – 1 год.

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 1 часу.

Основные формы проведения занятий – групповые.

Особенность программы: программа является подготовительной ступенькой к обучению по программе «Шахматы – гимнастика ума». Обучение детей основам шахматной игры проходит:

с включением в каждое занятие упражнений на общее развитие ребенка.

с привлечение русских народных сказок, математики, русского языка, физической культуры).

Ожидаемый результат – решение задач мат в 1 ход при 3 - 5 фигурах до 95, знание устной шахматной нотации, выполнение теста на знание шахматной нотации, выполнение теста на быстроту и внимание: на время расставить диаграмму на доске, мат одинокому королю: ферзем, ладьей, 2-мя ладьями, игра всеми фигурами, развитие интереса к интеллектуальным играм.

Руководитель - Краснослободцева М.В.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности.

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