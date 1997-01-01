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Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Основа: платная.
Программа предназначена для детей – 4-6 лет.
Срок реализации программы – 1 год.
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 1 часу.
Основные формы проведения занятий – групповые.
Особенность программы: программа является подготовительной ступенькой к обучению по программе «Шахматы – гимнастика ума». Обучение детей основам шахматной игры проходит:
- с включением в каждое занятие упражнений на общее развитие ребенка.
- с привлечение русских народных сказок, математики, русского языка, физической культуры).
Ожидаемый результат – решение задач мат в 1 ход при 3 - 5 фигурах до 95, знание устной шахматной нотации, выполнение теста на знание шахматной нотации, выполнение теста на быстроту и внимание: на время расставить диаграмму на доске, мат одинокому королю: ферзем, ладьей, 2-мя ладьями, игра всеми фигурами, развитие интереса к интеллектуальным играм.
Руководитель - Краснослободцева М.В.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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Шахматы в центре “Бэйбл”От 4 до 8 лет От 500 до 3000 руб Частная
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"Славяночка" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Ментальная арифметика в центре «Скородум»От 4 до 15 лет От 3700 руб Частная
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Развитие речи в центре «Мамина школа»До 7 лет До 3600 руб Частная
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Развитие речи в ЦЭВД "Отрада"От 4 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Группа «Почемучки» в центре «Колибри»От 3 до 5 лет Частная
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Секция "Умники и умницы" в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Государственная
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Курс "Говорята малыши" в РЦ "Детская академия"От 1 до 3 лет От 3000 до 3000 руб Частная
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Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада"От 8 до 13 лет Бесплатно Государственная
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Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"От 7 до 9 лет От 5000 руб Частная
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