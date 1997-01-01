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Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация
Возраст - 7 – 17 лет
Срок реализации программы – 4 года обучения
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат – Развитие пластики тела, умение выразить настроение, чувства в пластических этюдах.
Стоимость – бесплатно
Описание – Программа авторская. Предмет преподается в вокальном коллективе. Включение пластики как отдельного предмета позволяет развить у ребенка свободу пластики на сцене и овладеть приемами актерского мастерства для постановки номеров на сцене.
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