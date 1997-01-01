Секция "Подрастайка" в ЦЭВД "Отрада"

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Информация
Описание:
Дети дошкольного возраста приобретают знания в процессе непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из сообщений педагога (объяснения, рассказы), а также в непосредственной практической деятельности.
Срок реализации программы 2 года :
Первый год обучения (4-5 лет):
- ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 часа в неделю (72 часа в год),
- математика – 2 часа в неделю (72 часа в год).
- изобразительное искусство – 2 часа в неделю (72 часа в год).
Второй год обучения (5-6 лет):
- ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 часа в неделю (72 часа в год),
- математика – 2 часа в неделю (72 часа в год).
- изобразительное искусство – 2 часа в неделю (72 часа в год).
Цель программы :
Формирование психологических и учебно-важных качеств, способствующих успешной адаптации ребёнка к обучению в школе.
Возраст: 4-6 лет.
Направленность: социально-педагогическая.
Стоимость: бесплатно.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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Развивающие занятия в клубе «Грамотейка»От 1 до 4 лет От 600 до 3000 руб Частная
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Песочная Арт-студия для детей 2-3 лет в детском клубе "Я сам"От 2 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
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Подготовка к школе в центре "Апельсин"До 7 лет Частная
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Группа кратковременного пребывания "Капелька" в ЦРН "Родник"От 3 до 7 лет От 750 руб Государственная
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Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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Обучение чтению в РЦ "Детская академия"От 4 до 7 лет От 1700 до 1700 руб Частная
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Ментальная арифметика в центре "Апельсин"До 7 лет Государственная
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Секция "Малыш" в школе "Радость"От 2 до 4 лет От 3000 до 3000 руб Частная
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Курс "Бэби-песок" в Бэби-клубеОт 2 до 5 лет От 400 до 3500 руб Частная
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Курс "Бэби-класс" в Бэби-клубеОт 2 до 4 лет От 500 до 5000 руб Частная
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