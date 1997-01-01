Секция "Подрастайка" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Описание:

Дети дошкольного возраста приобретают знания в процессе непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из сообщений педагога (объяснения, рассказы), а также в непосредственной практической деятельности.

Срок реализации программы 2 года :

Первый год обучения (4-5 лет):

ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 часа в неделю (72 часа в год),

математика – 2 часа в неделю (72 часа в год).

изобразительное искусство – 2 часа в неделю (72 часа в год).

Второй год обучения (5-6 лет):

ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 часа в неделю (72 часа в год),

математика – 2 часа в неделю (72 часа в год).

изобразительное искусство – 2 часа в неделю (72 часа в год).

Цель программы :

Формирование психологических и учебно-важных качеств, способствующих успешной адаптации ребёнка к обучению в школе.

Возраст: 4-6 лет.

Направленность: социально-педагогическая.

Стоимость: бесплатно.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

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