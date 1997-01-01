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Секция "Pole kids" в танцевальной студии "Игуана"
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Павловича, 13 , оф. 337
- +7 (914) 150-95-10
Информация
Описание
Pole kids - это акробатика на пилоне для детей
Возраст: от 6 до 15 лет
Стоимость: абонимент на 8 занятий - 2800 рублей
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: для тренировок потребуются короткие эластичные шорты, короткая майка, носки
Дополнительные расходы: нет
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