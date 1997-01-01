Секция "Pole kids" в танцевальной студии "Игуана"

Информация

Описание

Pole kids - это акробатика на пилоне для детей

Возраст: от 6 до 15 лет

Стоимость: абонимент на 8 занятий - 2800 рублей

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: для тренировок потребуются короткие эластичные шорты, короткая майка, носки

Дополнительные расходы: нет