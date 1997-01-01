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Секция "Ползунки" в ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , ФК "Наутилус"
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , ФК "Наутилус"
Информация
Описание: занятия с участием родителей, направленное на развитие основных двигательных навыков, способствует поддержанию природной гибкости, укреплению основных мышечных групп, формированию навыка равновесия, развитию координации движений.
Возраст: 14 месяцев - 3 года (группа BABY).
Продолжительность занятия: 30 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
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