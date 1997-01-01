Секция прикладного лазертага "Лабиринт"

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Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 171
- +7 (914) 152-57-28
Информация
Описание:
Лазертаг - военно-тактическая игра, которая сочетает в себе возможность "пострелять" с безопасностью. Развивает выносливость, умение работать в команде, меткость.
Возраст учеников: от 7 лет
Стоимость занятий: 250 руб./занятие.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Расписание работы: вторник, воскресенье.
Форма одежды: спортивная.
Дополнительные расходы: не требуются.
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