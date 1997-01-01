Секция прикладного лазертага "Лабиринт"

Информация

Описание:

Лазертаг - военно-тактическая игра, которая сочетает в себе возможность "пострелять" с безопасностью. Развивает выносливость, умение работать в команде, меткость.

Возраст учеников: от 7 лет

Стоимость занятий: 250 руб./занятие.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Расписание работы: вторник, воскресенье.

Форма одежды: спортивная.

Дополнительные расходы: не требуются.