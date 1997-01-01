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Секция программирования в клубе "Роботочка"
Цена: 500 - 2500
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 87
- +7 (4212) 941-202
Информация
Описание:
Секция професиональная. Обучение происходит поэтапно. для каждого ребёнка у есть отдельный конструктор и отдельный компьютер. Работы учеников секции участвовали в городском фестивале «Осенний день», Seasons, фестивале «Робомех 2016».
Возраст учеников: от 5 до 15 лет
Стоимость занятий: пробное занятие 500 рублей; абонемент на месяц 2000 рублей - 4 занятия; 2500 рублей — 5 занятий.
Продолжительность занятия: 1,5 часа
Частота занятий: занятия проходят раз в неделю
Количество человек в группах: 8 человек
Форма одежды: свободная
Дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д): нет
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