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Секция "Резьба по дереву" в ЦДТ "Народные ремесла"
Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Занятия проводятся в группах наполняемостью не более 13–15 человек.
Академический час составляет 45 минут.
Цель: воспитание у детей интереса к искусству, развитие специальных и творческих способностей, формирование умений и навыков владения инструментами.
Возраст: 11-18 лет.
Стоимость: бесплатно.
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