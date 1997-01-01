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Секция "Рисовалки-клеялки" в ДЮЦ "Восхождение"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей: 5 -7 лет.
Направленность: художественная.
Основа: платная.
Срок реализации программы: 1год.
Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.
Основные формы проведения занятий: групповые.
Ожидаемый результат: к концу года у детей должно сформироваться представление о техниках и материалах используемых в декоративно-прикладном искусстве. Должно сформироваться, более умелое обращение с рабочим инвентарем, а также умение применить полученные знания в своем творчестве.
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