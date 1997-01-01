Секция "Рисовалки-клеялки" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей: 5 -7 лет.

Направленность: художественная.

Основа: платная.

Срок реализации программы: 1год.

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.

Основные формы проведения занятий: групповые.

Ожидаемый результат: к концу года у детей должно сформироваться представление о техниках и материалах используемых в декоративно-прикладном искусстве. Должно сформироваться, более умелое обращение с рабочим инвентарем, а также умение применить полученные знания в своем творчестве.