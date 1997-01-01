Секция "Ритмика" в ФК "Энка LIFE"

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Информация
Описание: студия для малышей, развивающая чувство ритма,координацию, внимание и память. Детки учатся двигаться под музыкальное сопровождение и владеть своим телом.
Возраст: 4-6 лет.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Расписание: среда, пятница в 18:45.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Преподаватель: cертифицированный инструктор групповых программ Елена Синюкова.
Форма: приобретается самостоятельно.
В современной мире, большое значение в развитии и воспитании ребенка уделяется ритмике. На занятиях в секциях по ритмике, Ваш ребенок научится естественно двигаться, чувствовать темп, ловить ритм. Благодаря таким занятиям дети становятся более спокойными, учатся адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, и выражать свои эмоции через движения под музыку. Помимо этого ритмика может развить хороший музыкальный вкус, развить творческую активность, а также раскрепоститься.
Это очень хорошая физическая и психологическая активность для Вашего малыша.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по ритмике в Хабаровске
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