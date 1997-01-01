Секция "Ритмика" в ФК "Наутилус"

Информация

Описание: на уроках ребята смогут развить пластику движений, музыкальность и чувство ритма, природную гибкость.

Возраст: 4-7 лет.

Продолжительность занятия: 30-45 минут.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Форма: приобретается самостоятельно.

В современной мире, большое значение в развитии и воспитании ребенка уделяется ритмике. На занятиях в секциях по ритмике, Ваш ребенок научится естественно двигаться, чувствовать темп, ловить ритм. Благодаря таким занятиям дети становятся более спокойными, учатся адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, и выражать свои эмоции через движения под музыку. Помимо этого ритмика может развить хороший музыкальный вкус, развить творческую активность, а также раскрепоститься.

Это очень хорошая физическая и психологическая активность для Вашего малыша.

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