Секция робототехники в клубе "Роботочка"

Информация

Описание:

Секция професиональная. ​Обучение происходит поэтапно. для каждого ребёнка у есть отдельный конструктор и отдельный компьютер. Работы учеников секции участвовали в городском фестивале «Осенний день», Seasons, фестивале «Робомех 2016».

Возраст учеников: от 5 до 15 лет

Стоимость занятий: пробное занятие 500 рублей; абонемент на месяц 2000 рублей - 4 занятия; 2500 рублей — 5 занятий.

Продолжительность занятия: 1,5 часа

Частота занятий: занятия проходят раз в неделю

Количество человек в группах: 8 человек

Форма одежды: свободная

Дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д): нет