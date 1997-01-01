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Секция робототехники в РЦ "Детская академия"
Адреса
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Информация
Описание
Робототехника для детей – это не просто развлечение, а многоспектральная обучающая программа, рассчитанная на ребят с техническим складом ума. В процессе увлекательных занятий малыши получат много новых знаний и полезных навыков.
Детские курсы по робототехнике в Хабаровске можно пройти в развивающем центре «Детская академия». Здесь работают опытные педагоги и создана качественная материальная база, которая сделает процесс обучения комфортным и безопасным.
На каждом занятии дети собирают из конструктора LEGO. Education (Лего Эдьюкейшн) модель робота, затем пишут программу под него на компьютере и робот выполняет определенные функции. Каждое занятие разное. Например, там могут быть датчики на движение, или они изучают ременные передачи, робот может ходить и многое другое. Так дети на наглядном примере изучают основы физики, механики, математики, они делают замеры, анализируют, экспериментируют.
Возраст: от 4 до 10 лет
Стоимость: первое занятие - 400 руб., далее 2400 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 1 час 20 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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Секция робототехники в студии «Валл-и»От 7 до 14 лет От 3200 до 3200 руб Государственная
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Кружок робототехники при центре «Енотики»От 7 до 13 лет От 2400 руб Частная
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Робототехника в УЦ “Профи”От 5 до 14 лет От 1680 руб Частная
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РОББО клубОт 5 до 15 лет От 2500 руб Частная
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Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 до 6000 руб Частная
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Секция "Шестеренка" в школе "Радость"От 5 до 17 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"От 4 до 14 лет Частная
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Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 16 лет Бесплатно Государственная
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