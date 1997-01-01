Секция робототехники в РЦ "Детская академия"

Информация

Описание

Робототехника для детей – это не просто развлечение, а многоспектральная обучающая программа, рассчитанная на ребят с техническим складом ума. В процессе увлекательных занятий малыши получат много новых знаний и полезных навыков.

Детские курсы по робототехнике в Хабаровске можно пройти в развивающем центре «Детская академия». Здесь работают опытные педагоги и создана качественная материальная база, которая сделает процесс обучения комфортным и безопасным.

На каждом занятии дети собирают из конструктора LEGO. Education (Лего Эдьюкейшн) модель робота, затем пишут программу под него на компьютере и робот выполняет определенные функции. Каждое занятие разное. Например, там могут быть датчики на движение, или они изучают ременные передачи, робот может ходить и многое другое. Так дети на наглядном примере изучают основы физики, механики, математики, они делают замеры, анализируют, экспериментируют.

Возраст: от 4 до 10 лет

Стоимость: первое занятие - 400 руб., далее 2400 руб. в месяц

Продолжительность занятия: 1 час 20 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: повседневная одежда

Дополнительные расходы: нет