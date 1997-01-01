Секция робототехники в студии «Валл-и»

Информация

Описание

Студия робототехники, развивает логическое мышление детей, мелкую моторику рук, дает начальные представления о программировании, развивает творческие способности детей.

Возраст: от 7 до 14 лет

Стоимость: 3200 рублей в месяц

Продолжительность занятий: 2 академических часа (90 минут)

Частота занятий: два раза в неделю

Количество человек в группах: до 5 человек

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: нет