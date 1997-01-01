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Секция робототехники в студии «Валл-и»
Цена: 3200 - 3200
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Муравьёва-Амурского, 17 , Дворец детского творчества «Маленький принц»
- +7 (984) 126-92-70
- +7 (4212) 324-961
Информация
Описание
Студия робототехники, развивает логическое мышление детей, мелкую моторику рук, дает начальные представления о программировании, развивает творческие способности детей.
Возраст: от 7 до 14 лет
Стоимость: 3200 рублей в месяц
Продолжительность занятий: 2 академических часа (90 минут)
Частота занятий: два раза в неделю
Количество человек в группах: до 5 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: нет
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