Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Рукодельница" в ДЮЦ "Техноспектр"
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация
Описание:
Большое место в нашей жизни занимают вещи и изделия, выполненные в ручную. Сам процесс рукоделия приносит радость, дает возможность выразить себя в творчестве. Увидеть в привычном и повседневном красоту и гармонию.
Объединение «Рукодельница» было создано в 2007 году. Обучение детей идет по двум программам «Бисероплетение» и «Авторская игрушка».
Главная цель творческого объединения – воспитание и развитие активной творческой личности, способной самостоятельно организовать трудовую деятельность, умело используя полученные знания, умения и навыки.
На занятиях в творческом объединении воспитанники осваивают технику плетения бисером, занимаются валянием из шерсти, мастерят поделки из проволоки и ниток.
Работа в творческой мастерской не ограничивается занятиями. Ребята принимают активное участие в разнообразных мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. По субботам совместные занятия с родителями "Дочки-матери".
Возраст учениц: от 7 до 12 лет
Продолжительность занятия:
- 1-й год обуч. – 1,5 часа (2 занятия по 45 мин.)
- 2-й год обуч. – 2 ч. 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 8-10 человек.
-
Секция "Лесовичок" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
"Бумажная фантазия" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Резьба по дереву" в ЦДТ "Народные ремесла"От 11 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Рисовалки-клеялки" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 7 лет Государственная
-
"Искусство жизни" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Батик" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Топиари" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 600 руб Государственная
-
Секция "Рукоделие" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла"От 9 до 17 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...