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        Секция "Рукодельница" в ДЮЦ "Техноспектр"

        Секция "Рукодельница" в ДЮЦ "Техноспектр"

        Количество преподавателей: 1
        Рукоделие
        Рейтинг: 7.8
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
        • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
        Информация

        Описание: 

        Большое место в нашей жизни занимают вещи и изделия, выполненные в ручную. Сам процесс рукоделия приносит радость, дает возможность выразить себя в творчестве. Увидеть в привычном и повседневном красоту и гармонию.

        Объединение «Рукодельница» было создано в 2007 году. Обучение детей идет по двум программам «Бисероплетение» и «Авторская игрушка».

        Главная цель творческого объединения  – воспитание и развитие активной творческой личности, способной самостоятельно организовать трудовую деятельность, умело используя полученные знания, умения и навыки.

        На занятиях в творческом объединении  воспитанники осваивают технику плетения бисером, занимаются валянием из шерсти, мастерят поделки из проволоки и ниток.

        Работа в творческой мастерской не ограничивается занятиями. Ребята принимают активное участие в разнообразных мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. По субботам совместные занятия с родителями "Дочки-матери".

        Возраст учениц: от 7 до 12 лет

        Продолжительность занятия: 

        • 1-й год обуч. – 1,5 часа (2 занятия по 45 мин.)
        • 2-й год обуч. – 2 ч. 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе:  8-10 человек.

         

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