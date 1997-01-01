Секция "Рукодельница" в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание:

Большое место в нашей жизни занимают вещи и изделия, выполненные в ручную. Сам процесс рукоделия приносит радость, дает возможность выразить себя в творчестве. Увидеть в привычном и повседневном красоту и гармонию.

Объединение «Рукодельница» было создано в 2007 году. Обучение детей идет по двум программам «Бисероплетение» и «Авторская игрушка».

Главная цель творческого объединения – воспитание и развитие активной творческой личности, способной самостоятельно организовать трудовую деятельность, умело используя полученные знания, умения и навыки.

На занятиях в творческом объединении воспитанники осваивают технику плетения бисером, занимаются валянием из шерсти, мастерят поделки из проволоки и ниток.

Работа в творческой мастерской не ограничивается занятиями. Ребята принимают активное участие в разнообразных мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. По субботам совместные занятия с родителями "Дочки-матери".

Возраст учениц: от 7 до 12 лет

Продолжительность занятия:

1-й год обуч. – 1,5 часа (2 занятия по 45 мин.)

2-й год обуч. – 2 ч. 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 8-10 человек.