Секция "Самбо" в СК "Заряд"

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Описание: единоборство, название которого расшифровывается как «самозащита без оружия».

Самбо способствует физическому и психологическому развитию. Занятия вырабатывают у детей выносливость, гибкость, координацию, повышают скорость реакции, учат навыкам самозащиты, помогают выплескивать агрессию и эмоции. Как и другие единоборства, учат самоконтролю, сдержанности и мирному решению конфликтов.

Возраст учеников: от 11 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость занятий:

6+: 2200 р./8 занятий-1 месяц

11+: 1,5 часа/ 2800 р./8 занятий-1 месяц

16+ : 1,5 часа/ 2800 р./8 занятий-1 месяц

Дополнительные расходы: Затраты на обмундирование: костюмы, помпоны, обувь. Взносы на участие. В случае выездных соревнований расходы на проезд, проживание, питание.