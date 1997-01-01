Секция сётокан каратэ в СФКХК

Информация

Описание: отделение работает в составе всероссийской организации и развивает в городе Хабаровске и в Хабаровском крае каратэ Сетокан.

С 2013 года на базе Хабаровского регионального отделения федерации Сетокан каратэ-до SKIF России с целью развития каратэ как вида спорта создана «Спортивная федерация каратэ Хабаровского края» (СФКХК). Эта организация объединила в себе школы и клубы, развивающие каратэ Сётокан в Хабаровском крае.

Каждый год проводится ряд турниров городского и регионального уровня. Принимаются экзамены по программе международной федерации каратэ SKIF. Организация участвует в различных турнирах по видам спорта каратэ и всестилевое каратэ. Принимается участие в семинарах ведущих инструкторов международной федерации каратэ Сётокан SKIF. Несколько раз в году проводятся учебно-тренировочные сборы по каратэ и выездные летние спортивные лагеря как на территории Хабаровского края, так и за его пределами.

Возраст учеников: от 6 лет.

Форма одежды: КИМОНО (приобретается самостоятельно)