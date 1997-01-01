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        Секция сётокан каратэ в СФКХК

        Секция сётокан каратэ в СФКХК

        Количество преподавателей: 4
        Боевые искусства
        Рейтинг: 8.4
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 6 - 18 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
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        Хабаровск, Кировский, ул. Калинина, 152
        • +7 (924) 200-36-76
        • +7 (924) 301-79-89
        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Уборевича, 79
        • +7 (924) 200-36-76
        • +7 (924) 106-66-55
        Информация

        Описание: отделение работает в составе всероссийской организации и развивает в городе Хабаровске и в Хабаровском крае каратэ Сетокан.

        С 2013 года на базе Хабаровского регионального отделения федерации Сетокан каратэ-до SKIF России с целью развития каратэ как вида спорта создана «Спортивная федерация каратэ Хабаровского края» (СФКХК). Эта организация объединила в себе школы и клубы, развивающие каратэ Сётокан в Хабаровском крае. 

        Каждый год проводится ряд турниров городского и регионального уровня. Принимаются экзамены по программе международной федерации каратэ SKIF. Организация участвует в различных турнирах по видам спорта каратэ и всестилевое каратэ. Принимается участие в семинарах ведущих инструкторов международной федерации каратэ Сётокан SKIF. Несколько раз в году проводятся учебно-тренировочные сборы по каратэ и выездные летние спортивные лагеря как на территории Хабаровского края, так и за его пределами. 

        Возраст учеников: от 6 лет.

        Форма одежды: КИМОНО (приобретается самостоятельно) 

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