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Секция сётокан каратэ в СФКХК
Адреса
- +7 (924) 200-36-76
- +7 (924) 301-79-89
- +7 (924) 200-36-76
- +7 (924) 106-66-55
Информация
Описание: отделение работает в составе всероссийской организации и развивает в городе Хабаровске и в Хабаровском крае каратэ Сетокан.
С 2013 года на базе Хабаровского регионального отделения федерации Сетокан каратэ-до SKIF России с целью развития каратэ как вида спорта создана «Спортивная федерация каратэ Хабаровского края» (СФКХК). Эта организация объединила в себе школы и клубы, развивающие каратэ Сётокан в Хабаровском крае.
Каждый год проводится ряд турниров городского и регионального уровня. Принимаются экзамены по программе международной федерации каратэ SKIF. Организация участвует в различных турнирах по видам спорта каратэ и всестилевое каратэ. Принимается участие в семинарах ведущих инструкторов международной федерации каратэ Сётокан SKIF. Несколько раз в году проводятся учебно-тренировочные сборы по каратэ и выездные летние спортивные лагеря как на территории Хабаровского края, так и за его пределами.
Возраст учеников: от 6 лет.
Форма одежды: КИМОНО (приобретается самостоятельно)
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Стаж не указанОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж не указанОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж не указанОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 2
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