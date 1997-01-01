Секция "Северяночка" в ЦДТ Народные ремесла"

Информация

Описание:

На занятиях студии воспитанники знакомятся с традиционным декоративно-прикладным искусством народов Дальнего Востока - изделия из бересты, рыбьей кожи.

Возраст: 11-14 лет.

Стоимость: бесплатно.

Любое воспитание ребенка необходимо начинать с любви к своей Родине. В системе патриотического воспитания детей краеведение является важным этапом. Знание истории и культуры своего региона – основа занятий в секциях по краеведению. Все это помогает сформировать духовность человека. Проникнуть в глубину души своего народа, понять традиции помогает изучение хозяйства, природы, населения своего региона.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по краеведению в Хабаровске