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Секция "Северяночка" в ЦДТ Народные ремесла"
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
На занятиях студии воспитанники знакомятся с традиционным декоративно-прикладным искусством народов Дальнего Востока - изделия из бересты, рыбьей кожи.
Возраст: 11-14 лет.
Стоимость: бесплатно.
Любое воспитание ребенка необходимо начинать с любви к своей Родине. В системе патриотического воспитания детей краеведение является важным этапом. Знание истории и культуры своего региона – основа занятий в секциях по краеведению. Все это помогает сформировать духовность человека. Проникнуть в глубину души своего народа, понять традиции помогает изучение хозяйства, природы, населения своего региона.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по краеведению в Хабаровске
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