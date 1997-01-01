Секция шахмат в детском центре «Маленький Оксфорд»

Информация

Описание: обучение игре в шахматы в нашем детском центре – увлекательный процесс, который способствует развитию аналитического мышления, целеустремленности, внимания и умения быстро принимать решения.

Возраст учеников: 6-14 лет.

Стоимость занятий: 350 руб. занятие

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 7 человек.

Дополнительные расходы: нет.