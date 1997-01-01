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Секция шахмат в детском центре «Маленький Оксфорд»
Цена: От 350
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 943-644
Информация
Описание: обучение игре в шахматы в нашем детском центре – увлекательный процесс, который способствует развитию аналитического мышления, целеустремленности, внимания и умения быстро принимать решения.
Возраст учеников: 6-14 лет.
Стоимость занятий: 350 руб. занятие
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 7 человек.
Дополнительные расходы: нет.
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