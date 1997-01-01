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Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация
Описание:
Шахматы уникальная игра, сочетающая в себе науку, искусство и спорт. Развивает уникальные способности, дальновидность, аналитическое и логическое мышление, самостоятельность, настойчивость в достижении цели, быстрое принятие решения.
В курсе обучения:
- История развития шахмат;
- Шахматная доска;
- Фигуры и правила игры;
- Техника и стратегия игры;
- Дебюты, миттельшпили и эндшпили;
- Принятые обозначения, запись ходов.
- Занимательный практикум. Решение задач;
- Соревнования.
Возраст: от 7 до 11 лет
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 10 чел.
Стоимость занятий: бесплатно.
Дополнительные расходы: шахматы и шахматные часы (для домашних занятий)
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