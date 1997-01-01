Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Шестеренка" в школе "Радость"
Адреса
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание:
На этом занятии ребята в легкой и увлекательной форме познакомятся с основами робототехники, автоматики, электроники и своими руками будут создавать роботов.
Уроки робототехники способствуют развитию воображения, логики и творческих способностей. Помогают научиться решать сложные задачи, развивают абстрактное мышление и учат работать в команде. Эти занятия знакомят с законами математики и физики и позволяют увидеть их работу в действии, а так же знакомят с принципами проектирования и создания механизмов. Учат наблюдать и концентрироваться, ребенок обретает самостоятельность, упорство и терпение, что очень важно при подготовке к школе.
Возраст: с 5 лет.
Расписание: 2 занятия в неделю по 45 минут.
Количество человек в группе : 10.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по робототехнике в Хабаровске
-
Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 16 лет Бесплатно Государственная
-
Школа моделизма и робототехники "StartJunior"От 4 до 14 лет От 2500 руб Частная
-
«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 11 лет От 300 руб Государственная
-
«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»От 8 до 12 лет Государственная
-
Секция робототехники в РЦ "Детская академия"От 4 до 10 лет От 400 до 2400 руб Частная
-
Секция робототехники в клубе "Роботочка"От 5 до 15 лет От 500 до 2500 руб Частная
-
Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"От 4 до 14 лет Частная
-
Секция робототехники в студии «Валл-и»От 7 до 14 лет От 3200 до 3200 руб Государственная
-
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»От 4 до 16 лет От 1840 руб Частная
-
Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»От 7 до 14 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...