Секция "Шестеренка" в школе "Радость"

Информация

Описание:

На этом занятии ребята в легкой и увлекательной форме познакомятся с основами робототехники, автоматики, электроники и своими руками будут создавать роботов.

Уроки робототехники способствуют развитию воображения, логики и творческих способностей. Помогают научиться решать сложные задачи, развивают абстрактное мышление и учат работать в команде. Эти занятия знакомят с законами математики и физики и позволяют увидеть их работу в действии, а так же знакомят с принципами проектирования и создания механизмов. Учат наблюдать и концентрироваться, ребенок обретает самостоятельность, упорство и терпение, что очень важно при подготовке к школе.

Возраст: с 5 лет.

Расписание: 2 занятия в неделю по 45 минут.

Количество человек в группе : 10.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по робототехнике в Хабаровске