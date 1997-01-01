Секция "Соленое тесто" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: цель программы– формирование навыков работы с соленым тестом через вовлечение учащихся в активную творческую деятельность.

Задачи:

научить традиционным приемам и навыкам изготовления поделок из солёного теста в плоском и объёмном изображении;

научить приемам и правилам декорирования готовых изделий;

познакомить с русским народным творчеством, с культурой и традициями малых народов Дальнего Востока;

Возраст учащихся: от 7 до 12 лет.

Количество человек в группах: до 20.