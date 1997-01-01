Секция "Соломка" в ЦДТ Народные ремесла"

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Формирование трудолюбия, настойчивости, усидчивости, умения планировать работу и доводить до конца начатое дело, развитие эстетического вкуса и глазомера.
Возраст: 10-14 лет.
Стоимость: бесплатно.
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"Бумажная фантазия" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"От 1 до 8 лет От 500 до 1200 руб Частная
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Секция "Берегиня" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Резьба по дереву" в ЦДТ "Народные ремесла"От 11 до 18 лет Бесплатно Государственная
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«Мир сюрпризов и подарков» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 16 лет Государственная
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Секция "Топиари" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Волшебное лукошко" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Русские народные ремесла в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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