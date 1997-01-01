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Секция "Сольфеджио" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание
Посещая занятия сольфеджио, истории музыки в рамках программы студии общемузыкального развития, у ребенка:
- развивается умение сознательно и эмоционально воспринимать, исполнять и самостоятельно разучивать музыкальные произведения,
- формируются навыки чтения нот с листа, транспонирования, подбора мелодий и аккомпанемента по слуху, слуховые и вокально-интонационные навыки,
- воспитывается хороший музыкальный вкус, навыки коммуникативного общения через создание обстановки доброжелательности и сотрудничества.
Направление: художественное.
Стоимость: бесплатно.
Возраст обучающихся : 7-18 лет.
Нормативный срок освоения: 5 лет.
Количество человек в группе:10.
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