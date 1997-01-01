Секция "Сольфеджио" в ДМШ №1

Информация

Возраст обучающихся: от 6,5 до 18 лет

Наполняемость группы – 8 чел.

Занятия ведет 1 преподаватель

Продолжительность – 1,5 академических часа в неделю (6 академических часов в месяц)

Содержание курса:

Музыкальная грамота Вокально-интонационные упражнения, сольфеджирование и пение с листа Суховой анализ Музыкальный диктант Подбор по слуху мелодий и аккомпанемента Сочинение на заданный текст и ритм

Стоимость обучения – 1.500 руб. в месяц (+ существует бюджетная основа)

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске