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Секция "Сольное пение" в ДМШ №1
Цена: 3000 - 6000
Возраст: 8 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация
1. Занятие ведут:
- преподаватель (1 чел.)
- концертмейстер (1 чел.)
2. Продолжительность занятий:
1-2 академических часа в неделю (4-8 академических часа в месяц)
3. Содержание курса:
- Постановка певческого дыхания
- Постановка певческого голосового аппарата
- Вокальное музицирование
- Чтение с листа
- Основы вокального ансамбля
- Музыкальная грамота
4. Стоимость обучения:
- 3.000 руб. в месяц с одним академическим часом в неделю
- 6.000 руб. в месяц с двумя академическими часами в неделю
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж 37 летОтзывов: 0
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