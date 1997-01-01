Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"

Информация

Описание: Спорт на пилоне развивает мышечный корсет, гибкость, ловкость,выносливость, выравнивает осанку, развивает уверенность в себе.

Возраст учеников: от 6 до 17 лет;

Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 3500 руб.;

Частота занятий: 3 раза в неделю;

Количество человек в группе: до 12 человек;Наверх

Форма одежды: шорты, майки носочки;

​Участие в соревнованиях: Дальневосточный чемпионат Magic Pole

