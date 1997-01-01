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Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"
Цена: От 3500
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 56
- +7 (914) 158-25-49
- +7 (4212) 202-549
Информация
Описание: Спорт на пилоне развивает мышечный корсет, гибкость, ловкость,выносливость, выравнивает осанку, развивает уверенность в себе.
Возраст учеников: от 6 до 17 лет;
Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 3500 руб.;
Частота занятий: 3 раза в неделю;
Количество человек в группе: до 12 человек;Наверх
Форма одежды: шорты, майки носочки;
Участие в соревнованиях: Дальневосточный чемпионат Magic Pole
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