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Секция стрельбы из лука в клубе "Арчер Мастер"
Цена: 350 - 5400
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 169 , Автодорожный Техникум
- +7 (924) 200-83-40 , запись, справка
Информация
Описание: индивидуальные и групповые занятия по стрельбе из лука.
Возраст: с 9 лет.
Инвентарь: аренда (в клубе) / приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе : 8
Разовое занятие с инструктором:
- Дети (с 9 до 12 лет) - 500 руб/час; 800 руб/2 часа.
- Взрослые (с 12 лет) - 800 руб/час; 1400 руб/2 часа.
Стоимость аренды дорожки для одного человека (при аренде дорожки, инструктор не обучает вас, а только следит за исполнением техники безопасности):
- 30 мин - 350 руб.
- 1 час - 450 руб.
- 2 часа - 650 руб.
Абонементы на обучение стрельбе из лука в месяцКоличество занятийДля детей (9-12 лет)Для взрослых (с 12 лет)
|1 раз в неделю (~ 4 занятия)
|1 600 руб.
|2 600 руб.
|2 раза в неделю (~ 8 занятий)
|2 800 руб.
|4 000 руб.
|3 раза в неделю (~ 12 занятий)
|3 600 руб.
|5 400 руб.
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