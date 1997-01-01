Секция стрельбы из лука в клубе "Арчер Мастер"

Информация

Описание: индивидуальные и групповые занятия по стрельбе из лука.

Возраст: с 9 лет.

Инвентарь: аренда (в клубе) / приобретается самостоятельно.

Количество человек в группе : 8

Разовое занятие с инструктором:

Дети (с 9 до 12 лет) - 500 руб/час; 800 руб/2 часа.

Взрослые (с 12 лет) - 800 руб/час; 1400 руб/2 часа.

Стоимость аренды дорожки для одного человека (при аренде дорожки, инструктор не обучает вас, а только следит за исполнением техники безопасности):

30 мин - 350 руб.

1 час - 450 руб.

2 часа - 650 руб.

Абонементы на обучение стрельбе из лука в месяцКоличество занятийДля детей (9-12 лет)Для взрослых (с 12 лет)