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        Секция стрельбы из лука в клубе "Арчер Мастер"

        Секция стрельбы из лука в клубе "Арчер Мастер"

        Количество преподавателей: 1
        Стрельба
        Рейтинг: 7.7
        Цена: 350 - 5400
        Возраст: 9 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 169 , Автодорожный Техникум
        • +7 (924) 200-83-40 , запись, справка
        Информация

        Описание: индивидуальные и групповые занятия по стрельбе из лука.

        Возраст: с 9 лет.

        Инвентарь: аренда (в клубе) / приобретается самостоятельно.

        Количество человек в группе : 8

        Разовое занятие с инструктором:

        • Дети (с 9 до 12 лет) - 500 руб/час; 800 руб/2 часа.
        • Взрослые (с 12 лет) - 800 руб/час; 1400 руб/2 часа.

        Стоимость аренды дорожки для одного человека (при аренде дорожки, инструктор не обучает вас, а только следит за исполнением техники безопасности):

        • 30 мин - 350 руб.
        • 1 час - 450 руб.
        • 2 часа - 650 руб.

        Абонементы на обучение стрельбе из лука в месяцКоличество занятийДля детей (9-12 лет)Для взрослых (с 12 лет)

        1 раз в неделю (~ 4 занятия) 1 600 руб. 2 600 руб.
        2 раза в неделю (~ 8 занятий) 2 800 руб. 4 000 руб.
        3 раза в неделю (~ 12 занятий) 3 600 руб. 5 400 руб.
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