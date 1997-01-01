Секция "Stretching" в школе танца "Штат 27"

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 26 , 1 этаж
- +7 (914) 217-71-77
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 81 , цокольный этаж, вход с торца
- +7 (914) 217-71-77
Информация
Возраст: от 8 лет
Стоимость:
Разовое занятие - 350 руб.
Абонемент на 4 занятия - 1000 руб.
Абонемент на 8 занятий - 2000 руб.
Абонемент на 16 занятий - 3600 руб.
Абонемент на 24 занятий - 5100 руб.
Безлимит на месяц - 6000 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: одежда для танцев
Дополнительные расходы: нет
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Jazz-fank в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция "Хип-хоп" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"От 4 до 6 лет От 350 до 4500 руб Частная
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Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубеОт 3 до 6 лет От 400 до 3000 руб Частная
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Секция «Dancehall» в студии танца «Шум»От 12 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Эстрадные танцы в студии "Терпсихора"От 4 до 4 лет От 1300 руб Частная
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Школа-студия DiVoBalletОт 3 до 14 лет От 2800 руб Частная
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Детская хореографическая школа "Русский Балет"От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
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Dance mix в академии танца "Fly"От 8 до 18 лет Государственная
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