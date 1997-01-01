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        Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо

        Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо

        Количество преподавателей: 4
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.4
        Цена: От 3000
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, пер. Ростовский, 5
        • +7 (4212) 237-121
        • +7 (914) 777-25-58
        Информация

        Описание: Тхэквондо уделяет много внимания выносливости и растяжке. Многочисленные прыжки и высокие удары – это коронные приемы в тхэквондо. Оно дает хорошую акробатическую подготовку, гибкость, умение владеть телом и разумом. 
        Если Ваш ребенок гиперактивен, то тхэквондо позволяет справиться с этой особенностью безвредным для окружающих образом. Кроме того секция воспитывает в малыше лидерские качества. 
        Если наоборот, кроха застенчив, замкнут и слаб здоровьем, занятия тхэквондо помогают ему преодолеть внутренние страхи, стать более сильным, воспитать в себе силу духа. 
        В общем, преимущества тхэквондо огромны: 
        - оно вырабатывает физическую выносливость, уверенность в себе, самоуважение, позволяет контролировать вес, 
        - готовит ребенка к школе (малыш, посещая занятия, привыкает к распорядку, дисциплине, самоконтролю, появляются стимулы к занятиям, появляется интерес к изучаемому); 
        - оздоровляет; 
        - улучшает рост; 
        - развивает чувство коллективизма; 
        - улучшает эмоциональное состояние; 
        - повышает уровень интеллекта; 
        - развивает такие качества, как ответственность и самостоятельность.
        Все спарринги между детьми проходят в полной экипировке, а это означает, что, во-первых, защищены жизненно важные органы, а во-вторых, ребенок может работать активно, не боясь навредить сопернику. 
        Есть профессиональная группа, в которой спортсмены готовятся к соревнованиям международного уровня.
        Ежегодное участие в соревнованиях городского, регионального, федерального, всероссийского и международного уровня. Так же два раза год проходят аттестации на пояса.

        Возраст учеников: младшая группа 3-6 лет, средние группы 7-13, старшая 14+
        Стоимость занятий: 3000р в месяц ( 1ая неделя тренировок бесплатно)
        Продолжительность занятий: младшая группа 1 час, средняя и старшая 1,5- 2 часа
        10-15 человек в группе.
        Форма одежды: " добок" 

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