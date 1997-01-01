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Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо
Адреса
- +7 (4212) 237-121
- +7 (914) 777-25-58
Информация
Описание: Тхэквондо уделяет много внимания выносливости и растяжке. Многочисленные прыжки и высокие удары – это коронные приемы в тхэквондо. Оно дает хорошую акробатическую подготовку, гибкость, умение владеть телом и разумом.
Если Ваш ребенок гиперактивен, то тхэквондо позволяет справиться с этой особенностью безвредным для окружающих образом. Кроме того секция воспитывает в малыше лидерские качества.
Если наоборот, кроха застенчив, замкнут и слаб здоровьем, занятия тхэквондо помогают ему преодолеть внутренние страхи, стать более сильным, воспитать в себе силу духа.
В общем, преимущества тхэквондо огромны:
- оно вырабатывает физическую выносливость, уверенность в себе, самоуважение, позволяет контролировать вес,
- готовит ребенка к школе (малыш, посещая занятия, привыкает к распорядку, дисциплине, самоконтролю, появляются стимулы к занятиям, появляется интерес к изучаемому);
- оздоровляет;
- улучшает рост;
- развивает чувство коллективизма;
- улучшает эмоциональное состояние;
- повышает уровень интеллекта;
- развивает такие качества, как ответственность и самостоятельность.
Все спарринги между детьми проходят в полной экипировке, а это означает, что, во-первых, защищены жизненно важные органы, а во-вторых, ребенок может работать активно, не боясь навредить сопернику.
Есть профессиональная группа, в которой спортсмены готовятся к соревнованиям международного уровня.
Ежегодное участие в соревнованиях городского, регионального, федерального, всероссийского и международного уровня. Так же два раза год проходят аттестации на пояса.
Возраст учеников: младшая группа 3-6 лет, средние группы 7-13, старшая 14+
Стоимость занятий: 3000р в месяц ( 1ая неделя тренировок бесплатно)
Продолжительность занятий: младшая группа 1 час, средняя и старшая 1,5- 2 часа
10-15 человек в группе.
Форма одежды: " добок"
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