Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"

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Описание:

Занятия в школе танцев «Мозаика» под руководством лучших педагогов гармонично развивают ребенка и открывают широкие возможности для его будущих успехов не только в танцевальном спорте, но и в жизни.

Обучение ведется по программе, построенной на сочетании спортивного бального танца для детей (самба, ча-ча-ча, медленный вальс, квикстеп и т. д.), классической хореографии, общей физической подготовки (ОФП), джаз-балета и многого другого.

Ежегодно ОЛСТ "Мозаика" проводит летние учебно-тренировочные сборы. В программу сборов входят занятия по латиноамерканской и европейской программам, хореографии, джазу, общефизической подготовке, а так же тренировки в бассейне, что позволяет подготовить детей к новому танцевальному сезону и зарядиться энергией для новых побед.

Возраст:

группа 4 – 5 лет;

группа 6 – 8 лет;

группа 9 – 13 лет.

Стоимость: от 2500 рублей в месяц (8 занятий).

Форма: приобретается самостоятельно.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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