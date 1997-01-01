Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"

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Информация
Описание:
Занятия в школе танцев «Мозаика» под руководством лучших педагогов гармонично развивают ребенка и открывают широкие возможности для его будущих успехов не только в танцевальном спорте, но и в жизни.
Обучение ведется по программе, построенной на сочетании спортивного бального танца для детей (самба, ча-ча-ча, медленный вальс, квикстеп и т. д.), классической хореографии, общей физической подготовки (ОФП), джаз-балета и многого другого.
Ежегодно ОЛСТ "Мозаика" проводит летние учебно-тренировочные сборы. В программу сборов входят занятия по латиноамерканской и европейской программам, хореографии, джазу, общефизической подготовке, а так же тренировки в бассейне, что позволяет подготовить детей к новому танцевальному сезону и зарядиться энергией для новых побед.
Возраст:
- группа 4 – 5 лет;
- группа 6 – 8 лет;
- группа 9 – 13 лет.
Стоимость: от 2500 рублей в месяц (8 занятий).
Форма: приобретается самостоятельно.
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
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Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"От 6 до 17 лет От 3500 руб Частная
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Vogue в студии "Терпсихора"От 10 до 15 лет От 1300 руб Частная
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»От 7 до 12 лет До 3400 руб Частная
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ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"От 4 до 6 лет От 350 до 4500 руб Частная
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Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"От 5 до 45 лет От 500 до 3000 руб Частная
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Балетная студия в МЦ «Арлекин»От 3 до 7 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
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K-pop в СК «Заряд»От 10 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция "Jazz Funk Baby" в студии "Positive"От 8 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
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