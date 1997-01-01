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Секция тайского бокса (муай-тай)
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19
- +7 (914) 544-09-15
- +7 (4212) 770-915
Хабаровск, ул. Костромская, 9
- +7 (914) 544-09-15
- +7 (4212) 770-915
Информация
Спортивный комплекс "Спартак", ул. Дикопольцева, 19, пн ср пт 20:00-22:00
Клуб единоборств "Прайд" (на фото), ул. Костромская, 9 пн ср пт 17:00-18:00
Фитнес-клуб "Наутилус Южный", ул. Суворова, 25-а пн ср пт 19:00-20:00
Спортивный клуб "Арена", ул. Павла Морозова, 83 (Ерофей Арена, вход со стороны ул. Вахова) пн ср пт 20:00-21:30
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