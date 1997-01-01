Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Театр кукол" в ДШИ №6
Цена: 150 - 1200
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Возраст: 8-12 лет.
Продолжительность занятий: 2 академический часа в неделю (8 занятия в месяц).
Наполняемость группы: 8-10 человек.
Стоимость: 1200 рублей в месяц (150 рублей/занятие).
-
Театральная студия в МЦ «Арлекин»От 4 до 9 лет От 2800 руб Частная
-
Актерское мастерство в вокальном коллективеОт 6 до 18 лет Государственная
-
Актерское мастерство в студии «Терпсихора»От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 11 лет Бесплатно Государственная
-
Театральная студия «Фантазёры» в МАУ «ЦРН «Диалог»От 3 до 6 лет От 500 руб Частная
-
Театральная студия в клубе «Грамотейка»От 4 до 12 лет От 500 до 2600 руб Частная
-
Детский кукольный театр "Капитошка"От 7 до 16 лет Бесплатно Государственная
-
Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"От 8 до 15 лет От 15000 руб Государственная
-
"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
"Первые шаги в импровизации" в ДМШ №4От 6 до 18 лет От 2400 руб Государственная
Загрузка комментариев...