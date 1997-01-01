Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Тхэквондо" в ДСЦ "ЮниCLUB"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание:
Тхэквондо – это традиционное корейское единоборство, которое позволяете гармонично развивать как физические, так и духовные качества.
С начальных этапов занятий тхэквондо ребенок привыкает к дисциплине, распорядку, самоконтролю, начинает проявляться интерес к изучаемому, появляются стимулы к занятиям.
Физическое воспитание, заложенное в методиках преподавания тхэквондо для детей, способствует общему укреплению ребенка, а в некоторых случаях и оздоровлению.
Возраст: от 5 лет.
Форма одежды: приобретается самостоятельно.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость занятий: согласно абонементу (уточнять по телефону).
Продолжительность занятий: 90 минут.
-
Киокусинкай в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
-
Jiu-Jitsu kids в СК "Академия"От 8 до 14 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Вольная борьбаОт 4 до 18 лет От 1700 руб Частная
-
Секция сётокан каратэ в СФКХКОт 6 до 18 лет Государственная
-
Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Бокс в СК "Арена"От 5 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Клуб боевых искусств "Воин"От 4 до 18 лет Государственная
-
Самбо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
-
Самооборона в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
-
Секция Айкидо в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...