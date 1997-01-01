Секция "Тхэквондо" в ДСЦ "ЮниCLUB"

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Описание:

Тхэквондо – это традиционное корейское единоборство, которое позволяете гармонично развивать как физические, так и духовные качества.

С начальных этапов занятий тхэквондо ребенок привыкает к дисциплине, распорядку, самоконтролю, начинает проявляться интерес к изучаемому, появляются стимулы к занятиям.

Физическое воспитание, заложенное в методиках преподавания тхэквондо для детей, способствует общему укреплению ребенка, а в некоторых случаях и оздоровлению.

Возраст: от 5 лет.

Форма одежды: приобретается самостоятельно.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость занятий: согласно абонементу (уточнять по телефону).

Продолжительность занятий: 90 минут.