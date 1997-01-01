Секция "Топиари" в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

Данная образовательная программа позволяет учащимся приобрести общекультурный уровень развития в области прикладного творчества. Программой предусмотрен начальный ознакомительный уровень овладения навыками работы с различными материалами:

природными материалами;

бумагой, картоном;

алебастром (гипсом);

волокнистыми материалами, тканью;

акриловыми красками, лаком, клеем.

Цель: создать условия для выявления и развития творческих способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством.

Возраст: 7-12 лет.

Стоимость: бесплатно.

Количество человек в группе : 14.

Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 академических часа; режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Декоративно-прикладное искусство – вид творчества, прививающий детям интерес в культуре и дающий им возможность раскрыть себя и свои способности. Посещая такие секции, Ваш ребенок овладеет основами работы с тканью, бисером, и другими материалами. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, и образное мышление Вашего малыша.

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