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Секция "Топиари" в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Данная образовательная программа позволяет учащимся приобрести общекультурный уровень развития в области прикладного творчества. Программой предусмотрен начальный ознакомительный уровень овладения навыками работы с различными материалами:
- природными материалами;
- бумагой, картоном;
- алебастром (гипсом);
- волокнистыми материалами, тканью;
- акриловыми красками, лаком, клеем.
Цель: создать условия для выявления и развития творческих способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством.
Возраст: 7-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 14.
Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 академических часа; режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Декоративно-прикладное искусство – вид творчества, прививающий детям интерес в культуре и дающий им возможность раскрыть себя и свои способности. Посещая такие секции, Ваш ребенок овладеет основами работы с тканью, бисером, и другими материалами. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, и образное мышление Вашего малыша.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по декоративно-прикладному искусству в Хабаровске
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