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Секция "Туризм – как хобби" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 13-17 лет
Срок реализации программы – 5 лет
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 3 часа, 3 часа на выезды на базу
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Развитие физических и творческих способностей учащихся, удовлетворение их запросов и интересов в спортивном совершенствовании и самоопределении посредством туристско-краеведческой деятельности.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенности программы:
Программа имеет комплексный интегрированный характер, сочетающий в себе тематические блоки: основы туризма, спортивное ориентирование, краеведение, школа выживания, медицина, судейская практика, спортивный туризм. Программа предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, география, математика, история, биология, физическая культура.
Воспитанники клуба - чемпионы и призеры районных, городских и краевых соревнований по туризму и спортивному ориентированию, скалолазанию, альпинизму, спелео и водному туризму.
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