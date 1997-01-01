Секция "Туризм – как хобби" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 13-17 лет

Срок реализации программы – 5 лет

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 3 часа, 3 часа на выезды на базу

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Развитие физических и творческих способностей учащихся, удовлетворение их запросов и интересов в спортивном совершенствовании и самоопределении посредством туристско-краеведческой деятельности.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенности программы:

Программа имеет комплексный интегрированный характер, сочетающий в себе тематические блоки: основы туризма, спортивное ориентирование, краеведение, школа выживания, медицина, судейская практика, спортивный туризм. Программа предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, география, математика, история, биология, физическая культура.

Воспитанники клуба - чемпионы и призеры районных, городских и краевых соревнований по туризму и спортивному ориентированию, скалолазанию, альпинизму, спелео и водному туризму.