Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание:

Занятия в музыкальной студии состоят из двух блоков: индивидуальные и групповые. На занятиях воспитанники знакомятся с нотной грамотой, гармонией, узнают теоретические основы. Узнают о музыке в разных жанрах и стилях, учатся исполнять простые композиции.

Воспитанники студии участвуют в концертах и конкурсах различных уровней и не раз становились лауреатами международных интернет- конкурсов.

Как проходят занятия в студии "Тутти-Фрутти"?

На занятиях в студии воспитанники занимаются на музыкальных инструментах: гитара, бас гитара, клавишные и ударные инструменты. Кроме того, используются самые современные технологии.

Занятия музыкой способствуют развитию воспитанников, а именно происходит развитие:

образного мышления и музыкальных способностей

внимания и усидчивости

индивидуального мастерства

умения работать в группе и музыкально выражать собственные мысли

уверенности и самовыражению

Возраст учеников: от 7 до 17 лет

Количество человек в группах: до 16 человек.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий:

Ударные инструменты - индивидуальные занятия 2 раза в неделю

Класс гитары - групповые занятия 2 раза в неделю

Ансамбль - 2 раза в неделю по 2 и 3 часа

Эстрадный вокал - 2 раза в неделю

Стоимость: бесплатно.

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