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Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр"
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация
Описание:
Занятия в музыкальной студии состоят из двух блоков: индивидуальные и групповые. На занятиях воспитанники знакомятся с нотной грамотой, гармонией, узнают теоретические основы. Узнают о музыке в разных жанрах и стилях, учатся исполнять простые композиции.
Воспитанники студии участвуют в концертах и конкурсах различных уровней и не раз становились лауреатами международных интернет- конкурсов.
Как проходят занятия в студии "Тутти-Фрутти"?
На занятиях в студии воспитанники занимаются на музыкальных инструментах: гитара, бас гитара, клавишные и ударные инструменты. Кроме того, используются самые современные технологии.
Занятия музыкой способствуют развитию воспитанников, а именно происходит развитие:
- образного мышления и музыкальных способностей
- внимания и усидчивости
- индивидуального мастерства
- умения работать в группе и музыкально выражать собственные мысли
- уверенности и самовыражению
Количество человек в группах: до 16 человек.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий:
- Ударные инструменты - индивидуальные занятия 2 раза в неделю
- Класс гитары - групповые занятия 2 раза в неделю
- Ансамбль - 2 раза в неделю по 2 и 3 часа
- Эстрадный вокал - 2 раза в неделю
Стоимость: бесплатно.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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