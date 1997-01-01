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Секция "Ударная установка в ЭДА" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: художественное.
Возраст: 7-17 лет.
Основа: платная.
Нормативный срок освоения: 5 лет.
Для обучения необходимо наличие собственного инструмента.
Количество человек в группе : 10.
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