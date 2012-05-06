Секция "Ударные инструменты" в ДШИ №7

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: обучение игре на ударных инструментах в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6,5-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие собственного инструмента обязательно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
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Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 2400 руб Государственная
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Сольфеджио в ДМШ №4От 7 до 17 лет От 1080 руб Государственная
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Отделение "Фортепиано" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Хоровое пение" в ДМШ №1От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Школа игры на гитареОт 7 до 18 лет От 200 руб Частная
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Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла"От 8 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Гитара" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Скрипка" в ДШИ №7От 6.5 до 12 лет Бесплатно Государственная
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