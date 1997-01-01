Секция "Умники и умницы" в ДЮЦ "Импульс"

Информация

Описание: группа развития для детей.

Задачи:

Обучающие:

приобрести начальные математические знания и умения;

приобрести знания и умения в области коммуникации;

приобрести знания и умения в области художественного творчества;

сформировать интерес к образовательным областям: «Коммуникация», «Познание», «Художественное творчество».

Развивающие:

развивать личностные качества: волю, самостоятельность, аккуратность, ответственность и др.;

развивать внимание, память, речь, восприятие и воображение.

Воспитательные:

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, навыки сообща трудиться;

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам.

Возраст:

группа 5 лет;

группа 6-7 лет.

Основа: платная (75 рублей/час на 2016 год)

Количество человек в группе : до 10

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске