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Секция "Умники и умницы" в ДЮЦ "Импульс"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: группа развития для детей.
Задачи:
Обучающие:
- приобрести начальные математические знания и умения;
- приобрести знания и умения в области коммуникации;
- приобрести знания и умения в области художественного творчества;
- сформировать интерес к образовательным областям: «Коммуникация», «Познание», «Художественное творчество».
Развивающие:
- развивать личностные качества: волю, самостоятельность, аккуратность, ответственность и др.;
- развивать внимание, память, речь, восприятие и воображение.
Воспитательные:
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, навыки сообща трудиться;
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Возраст:
- группа 5 лет;
- группа 6-7 лет.
Основа: платная (75 рублей/час на 2016 год)
Количество человек в группе : до 10
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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