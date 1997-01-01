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Секция "Ушу" в ДСЦ "ЮниCLUB"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание:
Китайское боевое искусство УШУ позволяет гармонично развиваться детскому организму:
- Улучшится выносливость, координация, сила и ловкость. Дети-ушуисты быстрее реагируют и меньше травмируются в обычной жизни. Девочкам ушу подарит пластичность и красивую осанку.
- Ушу состоит из сложных комплексных упражнений: чтобы правильно их выполнить, нужно уметь концентрироваться и контролировать свое тело и разум. Это умение пригодится не только в спортивном зале, но и в школе.
- Организм будет гармонично развиваться. Нагрузки в ушу равномерны, а на тренировках задействуются все группы мышц.
- Окрепнет иммунитет. Как и любой спорт, ушу положительно влияет на здоровье: улучшается работа легких, сердечно-сосудистой и, конечно, иммунной системы.
- Сформируется сильный характер. Ушу не только учит детей выполнять упражнения и боевые приемы, но и воспитывает в малышах такие важные черты, как ответственность, смелость, и благородство, а также учит анализировать ситуацию и быстро реагировать.
- Разовьются социальные навыки. В секции ребенка ждет общение со сверстниками и взрослыми, а уверенность себе, которая приходит к каждому спортсмену, поможет лучше чувствовать себя в классе, во дворе и в других кружках.
Возраст: от 4 лет.
Форма одежды: приобретается самостоятельно.
Основа: платная.
Продолжительность занятия: 55 минут.
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