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Секция "Вектор" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 12 – 17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 3 часа
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Социализация слабовидящих детей, развитие самоорганизаторских способностей, подготовка и участие в массовых мероприятиях.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Описание:
Данная программа рассчитана на учащихся с ОВЗ (слабовидящие). Она поможет детям узнать свои способности, возможности, приобрести определенные знания и навыки в данном виде деятельности.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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