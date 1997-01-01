Секция "Вектор" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 12 – 17 лет

Срок реализации программы – 1 год

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 3 часа

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Социализация слабовидящих детей, развитие самоорганизаторских способностей, подготовка и участие в массовых мероприятиях.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Описание:

Данная программа рассчитана на учащихся с ОВЗ (слабовидящие). Она поможет детям узнать свои способности, возможности, приобрести определенные знания и навыки в данном виде деятельности.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске